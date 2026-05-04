США заперечили, що Іран вразив американський корабель ракетами

Центральне командування США (Centcom) заперечує, що один з його військових кораблів був уражений двома іранськими ракетами.

У дописі у соціальній мережі X військові повідомляють, що “жоден корабель ВМС США не був уражений”.

“Американські війська підтримують проєкт “Свобода” та забезпечують морську блокаду іранських портів”, – додали у командуванні.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.



✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Іранські військові раніше заявили, що не допустили есмінця ВМС США до Ормузької протоки, повідомляє BBC.

Fars, напівофіційне іранське інформаційне агентство, повідомило, що судно було уражене двома ракетами, коли воно проходило через Ормузьку протоку, “порушуючи безпеку руху та судноплавства”.

Іранські військові застерегли сьогодні американські війська від входження в Ормузьку протоку після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почнуть допомагати звільняти судна, що застрягли в Перській затоці.

За даними Міжнародної морської організації, з початку конфлікту сотні кораблів та до 20 000 моряків не змогли пройти Ормузькою протокою.