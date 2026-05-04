США заперечили, що Іран вразив американський корабель ракетами

“Американські війська...забезпечують морську блокаду іранських портів”.

Військовий корабель ВМС США USS Sampson, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Центральне командування США (Centcom) заперечує, що один з його військових кораблів був уражений двома іранськими ракетами.

У дописі у соціальній мережі X військові повідомляють, що “жоден корабель ВМС США не був уражений”. 

“Американські війська підтримують проєкт “Свобода” та забезпечують морську блокаду іранських портів”, – додали у командуванні.

Іранські військові раніше заявили, що не допустили есмінця ВМС США до Ормузької протоки, повідомляє BBC.

Fars, напівофіційне іранське інформаційне агентство, повідомило, що судно було уражене двома ракетами, коли воно проходило через Ормузьку протоку, “порушуючи безпеку руху та судноплавства”.

Іранські військові застерегли сьогодні американські війська від входження в Ормузьку протоку після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почнуть допомагати звільняти судна, що застрягли в Перській затоці.

За даними Міжнародної морської організації, з початку конфлікту сотні кораблів та до 20 000 моряків не змогли пройти Ормузькою протокою.

