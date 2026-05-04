Рютте: європейські країни “зрозуміли сигнал” від Трампа і виконують угоди про військові бази

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейські країни “зрозуміли сигнал” від президента США Дональда Трампа і тепер забезпечують виконання угод про використання військових баз.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп звинуватив деякі країни НАТО в недостатній підтримці Сполучених Штатів у війні з Іраном.

Ще одним проявом невдоволення європейськими союзниками стало оголошення США в п'ятницю про плани вивести 5000 військовослужбовців з Німеччини.

“Так, з боку США було певне розчарування, але європейці дослухалися”, – сказав Рютте журналістам на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії.

“Зараз вони стежать за тим, щоб усі двосторонні угоди про базування виконувалися”, – додав він.

Член НАТО Іспанія заявила, що військові бази на її території не можуть бути використані для війни з Іраном. Але, за словами Рютте, інші країни НАТО, як-от Чорногорія, Хорватія, Румунія, Португалія, Греція, Італія, Велика Британія, Франція та Німеччина, виконують запити на використання баз та іншу логістичну підтримку.

Рютте також зазначив, що дедалі більше європейських країн стягують до Затоки судна для розмінування (мінні мисливці та мінні тральщики), аби бути готовими до “наступної фази”.

Кілька європейських країн заявили про свою готовність взяти участь у місії, яка допоможе забезпечити свободу судноплавства через Ормузьку протоку після закінчення війни.