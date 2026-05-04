Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
ГоловнаСвіт

Рютте: європейські країни “зрозуміли сигнал” від Трампа і виконують угоди про військові бази

"Чорногорія, Хорватія, Румунія, Португалія, Греція, Італія, Велика Британія, Франція та Німеччина, виконують запити на використання баз та іншу логістичну підтримку".

Рютте: європейські країни “зрозуміли сигнал” від Трампа і виконують угоди про військові бази
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейські країни “зрозуміли сигнал” від президента США Дональда Трампа і тепер забезпечують виконання угод про використання військових баз.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп звинуватив деякі країни НАТО в недостатній підтримці Сполучених Штатів у війні з Іраном. 

Ще одним проявом невдоволення європейськими союзниками стало оголошення США в п'ятницю про плани вивести 5000 військовослужбовців з Німеччини.

“Так, з боку США було певне розчарування, але європейці дослухалися”, – сказав Рютте журналістам на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії.

“Зараз вони стежать за тим, щоб усі двосторонні угоди про базування виконувалися”, – додав він.

Член НАТО Іспанія заявила, що військові бази на її території не можуть бути використані для війни з Іраном. Але, за словами Рютте, інші країни НАТО, як-от Чорногорія, Хорватія, Румунія, Португалія, Греція, Італія, Велика Британія, Франція та Німеччина, виконують запити на використання баз та іншу логістичну підтримку.

Рютте також зазначив, що дедалі більше європейських країн стягують до Затоки судна для розмінування (мінні мисливці та мінні тральщики), аби бути готовими до “наступної фази”.

Кілька європейських країн заявили про свою готовність взяти участь у місії, яка допоможе забезпечити свободу судноплавства через Ормузьку протоку після закінчення війни.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies