Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
FT: Велика Британія розпочне переговори щодо участі у кредиті для України на 90 млрд євро

Лондон прагне долучитися до покриття відсотків за кредитом разом із країнами ЄС, щоб британські оборонні компанії мали ширший доступ до контрактів, укладених Україною.

Кір Стармер та Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Велика Британія в понеділок 4 травня розпочне офіційні переговори щодо участі у кредитній програмі для України обсягом 90 млрд євро, яку очолює Європейський Союз. 

Як пише Financial Times, це відбувається на тлі прагнення Лондона та Брюсселя до тіснішої співпраці у сфері оборони перед загрозами безпеці з боку президента США Дональда Трампа.

За даними джерел видання, британський прем’єр Кір Стармер і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорять кредит для Києва, співпрацю у сталеливарній галузі, мобільність молоді та фінансування стартапів у Єревані на полях саміту Європейської політичної спільноти. Перед зустріччю британський прем’єр заявив, що коли Лондон і Брюссель працюють разом, «виграють усі».

За його словами, переговори щодо кредиту мають «гарантувати, що Україна отримає необхідне обладнання для захисту своєї свободи, а також створити можливості для британської промисловості».

У лютому Стармер закликав до поглиблення співпраці між Великою Британією та ЄС у сфері оборони та безпеки на тлі погіршення геополітичної ситуації, включно з погрозами Трампа щодо НАТО та сумнівами щодо принципу колективної оборони альянсу. Стармер і фон дер Ляєн визначили цю угоду як ключову мету напередодні саміту ЄС–Велика Британія, запланованого на кінець червня або початок липня.

Країни ЄС у лютому погодилися допустити британські компанії до участі у військових закупівлях для постачання Україні, щоб забезпечити Києву гнучкість у придбанні необхідного для ведення війни.

Україна планує використати 60 млрд євро на закупівлю військового обладнання, а ще 30 млрд – на підтримку бюджету. Згідно з умовами, узгодженими цієї весни, Київ може витрачати ці кошти на закупівлі у таких країнах, як Велика Британія та США, якщо необхідні товари відсутні в ЄС або можуть бути поставлені швидше.

Лондон прагне долучитися до покриття відсотків за кредитом разом із країнами ЄС (їх оцінюють у 20 млрд євро протягом семи років), щоб британські оборонні компанії мали ширший доступ до контрактів, укладених Україною, повідомили на Даунінг-стріт.

Обидві сторони прагнуть уникнути повторення минулорічних переговорів щодо участі Британії у програмі ЄС на 140 млрд євро, які зайшли в глухий кут через суперечки щодо вартості участі.

Цього тижня Велика Британія також оголосить нові санкції проти російських компаній, які підтримують військові операції Москви в Україні.

У Єревані Кір Стармер і фон дер Ляєн також обговорять програму «молодіжного досвіду», яка дозволить молоді навчатися та працювати по обидва боки Ла-Маншу, а також можливу участь Британії у програмі фінансування стартапів під егідою ЄС. Лідери також розглянуть питання узгодження політики щодо виробників сталі для кращої конкуренції з китайськими поставками.

Візит Стармера до Вірменії є першим для британського прем’єра за понад чверть століття – після поїздки лідерки консерваторів Маргарет Тетчер у 1990 році.

  • Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що європейський пакет підтримки для України на 90 мільярдів євро розблоковано. Позика складається з 90 млрд євро: 45 з них нададуть цього року, а решту – наступного. Кошти переважно підуть на фінансування зброї для відбиття агресії: як закупівлі, так і виробництва. 
  • Першу частину траншу кредиту від Євросоюзу Україна отримає у травні. Це 28,3 млрд євро. 
  • Цей кредит від ЄС був схвалений ще в грудні, але Угорщина затягнула його реалізацію, змушуючи Україну ремонтувати пошкоджений росіянами нафтопровід “Дружба”, яким вона разом зі Словаччиною продовжує отримувати нафту з країни-агресора.
  • Хоча це кредит, але Україна не повертатиме кошти до того, як отримає репарації від росіян. 
  • Пізніше у ЗМІ писали, що Європейський Союз розглядає можливість посилення умов надання кредиту Україні на €90 млрд, зробивши частину виплат залежною від запровадження непопулярних податкових змін для бізнесу.
