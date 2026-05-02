Зеленський та Свириденко обговорили кадрові питання в уряді

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорили графік запланованого посилення урядових структур.

“Є кадрові питання, які потребують вирішення”, – сказав він.

За словами Зеленського, по деяких кадрових позиціях триватиме продовжити діалог із парламентарями.

“Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня”, – додав Зеленський.

Зеленський та Свириденко скоординували також позиції в перемовинах із партнерами щодо фінансової підтримки України та реалізації вже досягнутих домовленостей різного рівня.

“Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно”, – сказав президент.