ГоловнаПолітика

Зеленський та Свириденко обговорили кадрові питання в уряді

"Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня".

Володимир Зеленський і Юлія Свириденко
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорили графік запланованого посилення урядових структур.

“Є кадрові питання, які потребують вирішення”, – сказав він.

За словами Зеленського, по деяких кадрових позиціях триватиме продовжити діалог із парламентарями.

“Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня”, – додав Зеленський.

Зеленський та Свириденко скоординували також позиції в перемовинах із партнерами щодо фінансової підтримки України та реалізації вже досягнутих домовленостей різного рівня. 

“Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно”, – сказав президент.

