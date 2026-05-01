Україна та ОЕСР запускають новий проєкт підтримки антикорупційних реформ

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов зустрівся із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку. Під час зустрічі сторони обговорили запуск нового масштабного проєкту, спрямованого на підтримку антикорупційних реформ в Україні.

Про це Кирило Буданов повідомив у Телеграм.

"На зустрічі з делегацією ОЕСР та розвитку обговорили старт нового масштабного проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні. За сприяння Швейцарії найближчим часом розпочнеться узгодження українського законодавства зі стандартами ОЕСР", – ідеться у повідомленні.

Очільник Офісу Президента подякував партнерам за довіру та наголосив на тому, що "Україна не лише тримається – вона змінюється".