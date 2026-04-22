Зеленський: в Україні розпочали роботу над створенням Пантеону видатних українців

Мова іде про повноцінне повернення всієї української історичної пам’яті.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену стратегічним питанням державної політики пам’яті та вшанування національних героїв. Одним із ключових рішень став початок роботи над створенням Пантеону видатних українців.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

"Провели нараду щодо стратегічних питань нашої української політики пам’яті та вшанування національних героїв. Зокрема, розпочалася робота зі створення Пантеону видатних українців. Обсяг відповідних завдань надзвичайно великий і потребує залучення різних державних інституцій, українського суспільства та дипломатичних контактів із багатьма партнерами України", – каже глава держави. 

Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів – тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для нашого державотворення. 

Також ідеться про політику героїв в Україні, гідну меморіалізацію різних етапів української історії та повноцінне повернення всієї української історичної пам’яті. 

"Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації Українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь українців і берегтиме пам’ять про покоління українців, які й створили нашу культуру та нашу державу", – наголошує Президент. 

Володимир Зеленський подякував Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, керівнику Офісу Президента Кирилу Буданову, заступниці керівника Офісу Ірині Верещук та команді, яка вже залучена до роботи, за змістовну роботу для виконання цього завдання. 

"Визначили наші наступні кроки. Дякую всім, хто допомагатиме цій роботі! Слава Україні!"

