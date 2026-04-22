5-й Миколайчук OPEN оголосив програму короткометражного конкурсу

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN 2026 оголосив програму Національного короткометражного конкурсу. До нього увійшли українські фільми різних жанрів: воєнні драми, анімація, комедії, історії дорослішання і багато іншого — усього 18 коротких метрів, створених українськими режисерами та режисерками за 2025-2026 роки.

Серед відібраних робіт є учасники Венеційського та Роттердамського кінофестивалів і нові картини за участі відомих українських акторів та акторок — Марини Кошкіної, Анастасії Карпенко, Дар'ї Полуніної, Геннадія Попенка, Олександра Бикова та інших.

Оцінювати конкурс, як і в попередні роки, будуть глядачі, але цьогоріч до них доєднається журі: акторки Римма Зюбіна та Ірма Вітовська-Ванца, режисер, актор та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв, актор та ведучий Олексій Гнатковський, продюсер, володар BAFTA Хайдер Ротшильд Хузір, сценарист і драматург Сергій Кулибишев.

«Ми вже 4 роки поспіль підтримуємо українське короткометражне кіно і дуже радіємо, що надаємо мотивацію режисерам та режисеркам творити далі з розумінням, що їх роботи дійсно важливі та потрібні зараз. На наших очах вони зростають і переходять до великих проєктів — кіно чи серіалів. Один з наших “випускників”, Сергій Кулибишев, цього року увійшов до складу журі, і ми впевнені, що це початок гарної традиції, що формує тяглість між поколіннями творців», — розповідає генеральний продюсер Миколайчук OPEN Олекса Гладушевський.

Повний список конкурсантів:

«Брама Європи», реж. Олексій Чубун (Україна, Чехія, 9ʼ, 2025)

«Відродження», реж. Олександр Биков (Україна, 17ʼ, 2025)

«Гігант», реж. Вадим Мочалов (Україна, 17ʼ, 2026)

«Жити вічно», реж. Владислав Дева (Польща, 14ʼ, 2025)

«Життя в Україні бі лайк», реж. Ілля Гороховський (Україна, 15ʼ, 2025)

«Жовто-блакитні метелики», реж. Єлизавета Голубенко (Україна, 12ʼ, 2025)

«Зав’язь», реж. Наталія Супрун (Україна, 15ʼ, 2025)

«Зговір», реж. Костянтин Демборинський (Україна, 16ʼ, 2025)

«Зсередини», реж. Дар'я Лукашева (Україна, 20ʼ, 2026)

«Коротка інструкція з розставання», реж. Варвара Зарицька (Україна, Польща, 15ʼ, 2025)

«Недоступні», реж. Кирило Земляний (Україна, Бельгія, Болгарія, Франція, Нідерланди, 19ʼ, 2025)

«Непорозумліття», реж. Ірина Сосімович (Україна, 7ʼ, 2025)

«Природний баланс», реж. Олександр Миронюк (Україна, 24ʼ, 2026)

«Роздуми про мир під час повітряного нальоту», реж. В'ячеслав Туряниця (Україна, 15ʼ, 2025)

«Розкажи мені казочку», реж. Діана Анікєєва (Україна, 22ʼ, 2026)

«Фантом», реж. Юлія Орленко (Україна, 17ʼ, 2025)

«Це ужас», реж. Любов Бехтер (Україна, 25ʼ, 2026)

FUCK THEM ALL, реж. Поліна Біляєва (Україна, Польща, 15ʼ, 2025)

Переможці Національного конкурсу традиційно отримають статуетки «Залізний Миколайчук». Найкращий фільм обере професійне журі, а Гран-прі фестивалю буде визначено за результатами глядацького голосування. Також цього року передбачено приз журі та спеціальний приз від генерального партнера індустрійної секції — студії AMO Pictures.

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN відбудеться з 13 до 20 червня у місті Чернівці за підтримки Чернівецької міської ради та Культурно-мистецького центру ім. Івана Миколайчука.

