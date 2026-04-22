71 делегат із 29 країн Європи підписали заяву проти допуску Росії до Венеціанської бієнале

Рішення дозволити Росії відкрити свій павільйон у 2026 році суперечить базовим цінностям Ради Європи, ідеться в тексті документа.

71 делегат із 29 країн Європи підписали спільну письмову заяву прпо те, що Росія не має бути допущена до Венеціанської бієнале.

Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

«У зверненні прямо сказано: рішення дозволити Росії відкрити свій павільйон у 2026 році суперечить базовим цінностям Ради Європи: демократії, правам людини та верховенству права. Культура не може ставати інструментом легітимізації держави, яка веде агресивну війну», - написала депутатка на своїй фейсбук-сторінці.

Кравчук додала, що «якби йшлося про реальну підтримку російського мистецтва, голос отримали б ті митці, які виступають проти війни і за це зазнають репресій».

«І ще одна важлива річ – у заяві чіткий заклик: рішення має бути переглянуте», - зазначила депутатка.