71 делегат із 29 країн Європи підписали заяву проти допуску Росії до Венеціанської бієнале

71 делегат із 29 країн Європи підписали спільну письмову заяву прпо те, що Росія не має бути допущена до Венеціанської бієнале.
Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.
«У зверненні прямо сказано: рішення дозволити Росії відкрити свій павільйон у 2026 році суперечить базовим цінностям Ради Європи: демократії, правам людини та верховенству права. Культура не може ставати інструментом легітимізації держави, яка веде агресивну війну», - написала депутатка на своїй фейсбук-сторінці.
Кравчук додала, що «якби йшлося про реальну підтримку російського мистецтва, голос отримали б ті митці, які виступають проти війни і за це зазнають репресій».
«І ще одна важлива річ – у заяві чіткий заклик: рішення має бути переглянуте», - зазначила депутатка.
- Цьогоріч уперше від початку повномасштабної війни Росія ввійшла до офіційного списку учасників Венеційської бієнале. У національному павільйоні РФ представлять проєкт, в якому візьмуть участь понад 50 молодих музикантів, поетів і філософів з Росії та інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики.
- Однією з темою виставки "Дерево, вкорінене в небі", буде ідея, що "політика існує в тимчасових вимірах, коли культури спілкуються у вічності". Комісаркою російського проєкту буде Анастасія Карнєєва – донька генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій "Ростех" Ніколая Волобуєва.
- Участь Росії у 61-й Міжнародній художній виставці, відкриття якої заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактують як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.
- Ситуація вже спричинила дипломатичну напругу між інституціями ЄС і італійською стороною, а також загострила розбіжності всередині уряду Джорджа Мелоні.
- Політичне керівництво Фінляндії заявило, що не приїде на бієнале, якщо там відкриють російський павільйон. Втім, деякі держслужбовці все ж відвідають виставку, аби підтримати фінське мистецтво і культуру.
- Тим часом Європейська комісія розпочала процедуру можливого заморожування або повного скасування фінансування бієнале у зв’язку з рішенням відкрити російський павільйон. Організаторам надали 30 днів, щоб офіційно пояснити свою позицію. У разі відсутності змін інституція може втратити грант у розмірі 2 мільйонів євро, передбачений до 2028 року.