Культура

71 делегат із 29 країн Європи підписали заяву проти допуску Росії до Венеціанської бієнале

Рішення дозволити Росії відкрити свій павільйон у 2026 році суперечить базовим цінностям Ради Європи, ідеться в тексті документа.

засідання ПАРЄ, фото ілюстративне
Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

71 делегат із 29 країн Європи підписали спільну письмову заяву прпо те, що Росія не має бути допущена до Венеціанської бієнале.

Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

«У зверненні прямо сказано: рішення дозволити Росії відкрити свій павільйон у 2026 році суперечить базовим цінностям Ради Європи: демократії, правам людини та верховенству права. Культура не може ставати інструментом легітимізації держави, яка веде агресивну війну», - написала депутатка на своїй фейсбук-сторінці.

Кравчук додала, що «якби йшлося про реальну підтримку російського мистецтва, голос отримали б ті митці, які виступають проти війни і за це зазнають репресій».

«І ще одна важлива річ – у заяві чіткий заклик: рішення має бути переглянуте», - зазначила депутатка.

  • Цьогоріч уперше від початку повномасштабної війни Росія ввійшла до офіційного списку учасників Венеційської бієнале. У національному павільйоні РФ представлять проєкт, в якому візьмуть участь понад 50 молодих музикантів, поетів і філософів з Росії та інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики. 
  • Однією з темою виставки "Дерево, вкорінене в небі", буде ідея, що "політика існує в тимчасових вимірах, коли культури спілкуються у вічності". Комісаркою російського проєкту буде Анастасія Карнєєва – донька генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій "Ростех" Ніколая Волобуєва. 
  • Участь Росії у 61-й Міжнародній художній виставці, відкриття якої заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактують як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.
  • Ситуація вже спричинила дипломатичну напругу між інституціями ЄС і італійською стороною, а також загострила розбіжності всередині уряду Джорджа Мелоні.
  • Політичне керівництво Фінляндії заявило, що не приїде на бієнале, якщо там відкриють російський павільйон. Втім, деякі держслужбовці все ж відвідають виставку, аби  підтримати фінське мистецтво і культуру.
  • Тим часом Європейська комісія розпочала процедуру можливого заморожування або повного скасування фінансування бієнале у зв’язку з рішенням відкрити російський павільйон. Організаторам надали 30 днів, щоб офіційно пояснити свою позицію. У разі відсутності змін інституція може втратити грант у розмірі 2 мільйонів євро, передбачений до 2028 року.
﻿
