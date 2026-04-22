Кіностудію ім.Довженка внесли до списку Скарбів європейської кінокультури

Європейська кіноакадемія додала 10 нових об’єктів до списку Скарбів європейської кінокультури. Серед них – кіностудія імені Довженка у Києві. Крім цього, нові доповнення включають історичні кінотеатри Bio Skandia у Стокгольмі, Kino International у Берліні та Splendid Palace у Ризі, кіностудію «Shqipëria e Re» у Тирані, знімальні локації — Стежку Сталкера в Таллінні, електростанцію у Веморку та Римський колодязь у Белграді, а також Каунаський міський музей, де народилася лялькова анімація, та Архів Кшиштофа Кесльовського в Соколовську.
Європейська кіноакадемія долучила ці об’єкти після консультацій з комітетом у складі кінокритика та куратора Олі Салви (Польща), продюсера та голови ради директорів Європейської кіноакадемії Ади Соломон (Румунія) і Гелен Геррітсен (Нідерланди), художньої директорки Deutsche Kinemathek.
Кіностудія імені Довженка у Києві Названа на честь Олександра Довженка. Вона заснована у 1927 році, і це робить її однією з найстаріших і найвидатніших кіностудій України. За час свого існування вона створила понад 1 000 фільмів, серед яких — шедеври світового кіно, що відіграли ключову роль у становленні українського кінематографа як самостійного виду мистецтва.
Про Скарби європейської кінокультури:
- офіційна ініціатива Європейської кіноакадемії (European Film Academy), запущена у 2022 році в рамках розширення діяльності у сфері кінематографічної спадщини;
- список об'єднує місця, що мають символічне та історичне значення для європейського кіно — кінотеатри, кіностудії, знімальні локації, архіви, музеї; мета — привернути увагу до цих місць, сприяти їх збереженню та захисту для майбутніх поколінь;
- нові об'єкти відбирає комітет експертів — кінокритиків, кураторів, продюсерів; будь-хто може запропонувати місце для розгляду;
- статус Скарбу – не юридичний охоронний статус, але включення до списку підвищує громадську та інституційну увагу до об'єкта;
- після останнього оголошення у списку 70 Скарбів з різних країн Європи;
- з повним списком можна ознайомитися на сайті europeanfilmacademy.org.