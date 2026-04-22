Кіностудію ім.Довженка внесли до списку Скарбів європейської кінокультури

Це перший і поки єдиний український об'єкт у цьому списку.

Європейська кіноакадемія додала 10 нових об’єктів до списку Скарбів європейської кінокультури. Серед них – кіностудія імені Довженка у Києві. Крім цього, нові доповнення включають історичні кінотеатри Bio Skandia у Стокгольмі, Kino International у Берліні та Splendid Palace у Ризі, кіностудію «Shqipëria e Re» у Тирані, знімальні локації — Стежку Сталкера в Таллінні, електростанцію у Веморку та Римський колодязь у Белграді, а також Каунаський міський музей, де народилася лялькова анімація, та Архів Кшиштофа Кесльовського в Соколовську.

Європейська кіноакадемія долучила ці об’єкти після консультацій з комітетом у складі кінокритика та куратора Олі Салви (Польща), продюсера та голови ради директорів Європейської кіноакадемії Ади Соломон (Румунія) і Гелен Геррітсен (Нідерланди), художньої директорки Deutsche Kinemathek.

Кіностудія імені Довженка у Києві Названа на честь Олександра Довженка. Вона заснована у 1927 році, і це робить її однією з найстаріших і найвидатніших кіностудій України. За час свого існування вона створила понад 1 000 фільмів, серед яких — шедеври світового кіно, що відіграли ключову роль у становленні українського кінематографа як самостійного виду мистецтва.

