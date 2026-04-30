Мадяр хоче від України більше прав для угорської меншини в країні, перш ніж Угорщина підтримає її вступ до ЄС

Лідер Угорщини Петер Мадяр, який готується обійняти посаду прем’єр-міністра, хоче, щоб Україна надала більше прав угорській меншині, перш ніж він підтримає початок офіційних переговорів про вступ Києва до ЄС. Про це виданню Bloomberg повідомили джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Це питання обговорювали під час зустрічі Мадяра з президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Брюсселі. У ЄС закликають його відмовитися від позиції чинного уряду, який блокує старт переговорів про членство України.

Мадяр висунув умови, що здебільшого повторюють 11 вимог, які у 2024 році представив Києву тодішній прем’єр-міністр Віктор Орбан. Вони стосуються прав угорської меншини в Україні та доступу до освіти угорською мовою.

Хоча сам Мадяр назвав розмову з Коштою «корисною і конструктивною», за словами співрозмовників, атмосфера була менш позитивною, ніж під час його зустрічі з главою Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Під час переговорів із Коштою також обговорювали бюджет ЄС, конкурентоспроможність та неформальний саміт лідерів у Кіпрі. Представники сторін публічно ситуацію не коментували.

Видання зазначає, що жорстка позиція Мадяра може розчарувати Київ і Брюссель, які розраховували, що після відходу Орбана процес євроінтеграції України прискориться, зокрема відкриття переговорів за напрямами, де Україна вже виконала вимоги.

Орбан раніше блокував цей процес, заявляючи про необхідність посилення прав угорської діаспори в Україні. Київ у відповідь неодноразово заявляв, що готовий виконати відповідні умови і що права угорської меншини захищені.

Також Мадяр заявив, що хоче зустрітися з президентом Зеленським у червні, щоб обговорити ситуацію. За його словами, мета — покращити становище угорців у Закарпатті та підтримати їхню можливість залишатися на батьківщині.

«Настав час Україні скасувати обмеження, які діють понад десять років», — написав Мадяр у соцмережі X. Він додав, що угорці мають «відновити всі культурні, мовні, адміністративні та освітні права».

В Офісі президента України повідомили, що графік Зеленського на червень ще не сформований, тож зустріч не підтверджена. Також зазначалося, що українська сторона була незадоволена тим, що Мадяр спершу комунікував свої плани через мера прикордонного міста, а не напряму з Києвом.

Попри заяви про намір відновити верховенство права в Угорщині та зблизити країну з ЄС, Мадяр поділяє позицію Орбана щодо відповідальності Будапешта за угорців за кордоном. Його підхід уже спричинив напруження у відносинах зі Словаччиною.

Цього тижня Мадяр також відвідав Брюссель, щоб обговорити розблокування близько €10 млрд із фондів ЄС, заморожених через проблеми з верховенством права та корупцією за часів Орбана. Ці кошти потрібно отримати до кінця серпня, інакше вони можуть бути втрачені.

Водночас у ЄС наполягають на просуванні процесу вступу України: на саміті в Кіпрі минулого тижня лідери блоку заявили, що попередні умови для початку першого етапу переговорів уже виконані.