Росія втрачає свій вплив у тюркських країнах та перестає бути ключовим вузлом між Азією та Європою.

Про це повідомляє СЗРУ.

"У квітні цього року представники Організації тюркських держав – Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Туреччини та Узбекистану – зафіксували те, про що в регіоні говорили давно: москва більше не є гарантом стабільності. Сторони домовилися розраховувати виключно на власні сили", - зазначили в розвідці.

Транскаспійський транспортний маршрут, також позбавляє Росію статусу ключового транзитного вузла між Азією та Європою. Це логістичний шлях, який з’єднує Китай та Європу через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину в обхід Росії.

Як повідомляє розвідка, підсумки останнього саміту між Вірменією і Росією зафіксували, що вірмени більше не розглядають Москву ані як стратегічного партнера, ані як гаранта власної безпеки. Натомість Єреван послідовно розвертається у бік Туреччини, як більш стабільного і передбачуваного гравця.

Кремль у відповідь погрозив підвищити ціну на газ. В свою чергу спікер вірменського парламенту Ален Симонян публічно пообіцяв розпочати процедуру виходу країни з ОДКБ та ЄАЕС.

У відповідь, «росалкогольтабакконтроль» позбавив ліцензії головного дистриб’ютора вірменських коньяків на російському ринку.

"Фактично Москва позбавила власних громадян доступу до одного з найвідоміших алкогольних брендів світу. Вірменія у відповідь лише прискорила зближення з країнами регіону, і насамперед із Туреччиною", - підсумували в СЗРУ.