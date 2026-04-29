ГоловнаСвіт

Мінфін США продовжив ліцензію на переговори щодо активів "Лукойлу" до кінця травня

Водночас будь-які угоди мають бути схвалені окремим дозволом OFAC.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) продовжило дію ліцензії, яка дозволяє вести переговори та укладати умовні угоди з російською компанією "Лукойл" щодо продажу його міжнародних активів. Новий термін дії — до 30 травня, тоді як попередній спливав 1 травня, пише "Інтерфакс.Україна".

Йдеться про можливість укладання угод стосовно Lukoil International GmbH або інших підконтрольних компаній. Водночас будь-які фінальні транзакції потребують окремого погодження з боку OFAC.

Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості. 

Через декілька днів "Лукойл" оголосив, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.

У січні 2026 року  "Лукойл" уклав угоду з інвестиційною компанією Carlyle щодо продажу LIG, але вона також очікує на схвалення OFAC.

Операції з автозаправними станціями компанії за межами Росії, а також з болгарськими активами, дозволені до 29 жовтня 2026 року. Водночас обмеження не поширюються на нафтосервісні та інші послуги, пов’язані з міжнародними проєктами, зокрема КТК, "Тенгізшевройл" і Карачаганак.

На момент введення санкцій "ЛУКОЙЛ" мав активи та проєкти в низці країн, зокрема в Азербайджані, Казахстані, Іраку, Єгипті та інших регіонах. Компанії також належали нафтопереробні заводи в Болгарії, Румунії та Нідерландах, а також мережа з близько 2,5 тисяч автозаправних станцій у 19 країнах.

За підсумками 2025 року "ЛУКОЙЛ" повністю списав інвестицію в LIG, зафіксувавши збиток від знецінення у розмірі 1,66 трлн рублів.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies