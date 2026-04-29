Європарламент пропонує заморозити виплати з бюджету ЄС для Словаччини через дії уряду Фіцо

Європарламент ухвалив резолюцію, у якій вперше офіційно закликав Європейську комісію заморозити виплати з бюджету ЄС для Словаччини, передає Aktuality.

Рішення підтримали 418 євродепутатів, аргументуючи це тим, що дії уряду Роберта Фіцо створюють загрозу верховенству права та фінансовим інтересам ЄС.

Німецький політик, доповідач по резолюції Даніель Фройнд наголосив на системному погіршенні ситуації в країні після серії резонансних реформ.

Європарламент висловив глибоку стурбованість через кроки Братислави, які нагадують «угорський сценарій» деградації демократії. Словаччина, зокрема, ліквідувала Спеціальну прокуратуру і розформувала елітний підрозділ поліції NAKA. Були також суттєві зміни до Кримінального кодексу. Нові норми суттєво знизили покарання за корупційні злочини, що, на думку ЄС, захищає оточення чинної влади.

Крім того, у звіті Фройнд згадав десятки випадків будівництва розкішних віл та готелів за гроші європейських платників податків, які належать союзникам Фіцо.

У Словаччині рішення Європарламенту викликало гостру дискусію. Прем'єр Роберт Фіцо та президент Петер Пеллегріні назвали резолюцію «політичним покаранням» за позицію уряду. Віцепрем'єр Роберт Каліняк звинувачив євродепутатів у брехні, а лідер SNS Андрей Данко заявив про втручання у внутрішні справи.

Опозиційна депутатка Вероніка Ремішова назвала голосування «міжнародною ганьбою», наголосивши, що словацький уряд займається захистом кримінальних груп замість захисту економічних інтересів держави.

Найбільша опозиційна партія у Європарламенті бойкотувала голосування. Їхні представники пояснили це тим, що хоч вони і засуджують політику Фіцо, але не можуть підтримати крок, який «поставить країну на коліна» через зупинку фінансування.

Ухвалення резолюції не означає автоматичного припинення фінансування. Остаточне рішення про запуск такого механізму має ухвалити Єврокомісія, а потім затвердити Рада ЄС. Цей процес може тривати місяцями. Проте такий потужний тиск з боку парламенту змушує Комісію діяти рішучіше, аби запобігти нецільовому використанню європейських мільярдів у Словаччині.