Російські спецслужби здійснили одну з наймасштабніших кібератак на медичну систему Молдови з початку року. Під удар потрапила національна база медичних даних.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За інформацією Агенції кібербезпеки Молдови, унаслідок атаки було скомпрометовано близько 30% інформації. Йдеться, зокрема, про персональні дані пацієнтів, а також відомості про фінансові транзакції в системі охорони здоров’я.

Фахівці встановили, що атака була ретельно спланованою операцією, за якою стоять російські спецслужби. Її метою було отримання доступу до чутливої інформації громадян.

Кібератаку спрямували на ключову платформу, що об’єднує дані районних і центральних лікарень. Такий вибір цілі, за оцінками експертів, має на меті дестабілізувати соціальну сферу та підірвати довіру до державних цифрових сервісів.

Інцидент стався на тлі активізації євроінтеграційних процесів у Молдові, яким, за оцінками аналітиків, Росія намагається перешкоджати, зокрема через кібероперації.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та посилення кіберзахисту державних систем.