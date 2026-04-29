ЗМІ: Кремль офіційно залучив приватний сектор до легалізації контрабанди українського зерна

Російська окупаційна влада системно залучає приватні компанії до експорту українського зерна з тимчасово окупованих територій, фактично легалізуючи його незаконне вивезення.

Про це повідомляє Türkiye Today з посиланням на отримані документи.

Згідно з матеріалами розслідування, ключовим учасником схеми є компанія "Паллада", якій на 2026 рік надали масштабні експортні квоти. Йдеться про приблизно 13,8 тис. тонн зерна із окупованої частини Запорізької області, 11,8 тис. тонн — з окупованого Криму та ще 7,8 тис. тонн — із ТОТ Херсонської області.

Видання зазначає, що після падіння режиму Башара Асада наприкінці 2024 року незаконні поставки українського зерна тимчасово призупинилися. Однак нині вони відновилися у масштабах, подібних до попередніх років.

Як повідомляють джерела, для обходу міжнародного контролю російські судна застосовують так звану "тіньову логістику": вимикають системи навігації та підробляють документи про походження вантажів. Це значно ускладнює перехоплення поставок, зокрема для Туреччини, яка раніше заявляла про готовність реагувати на подібні випадки.

Основними напрямками постачання залишаються сирійські порти Тартус і Латакія. Зокрема, балкер "Матрос Позинич" у період з кінця березня до початку квітня 2026 року завантажив у Севастополі 27,5 тис. тонн пшениці, яка оцінюється приблизно у $7 млн, і доставив її до Сирії.

Окреме розслідування газети Haaretz також засвідчило, що російський "тіньовий флот" почав постачати викрадене українське зерно до Ізраїлю — у 2026 році там уже розвантажили щонайменше чотири партії.

Економічні умови торгівлі також змінилися: якщо раніше Сирія купувала зерно за завищеними цінами (до $375 за тонну), то нині воно реалізується за ринковою вартістю – $225–250 або навіть дешевше. Це пов’язано з обмеженою кількістю покупців через санкційний тиск.

Ситуація створює додаткову напругу у відносинах між Україною та новою сирійською владою, з якою Київ почав відновлювати дипломатичні контакти наприкінці 2024 року. Перший крок у цьому напрямку зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, відвідавши Дамаск.

Водночас Україна продовжує розвивати легальні гуманітарні ініціативи. Зокрема, у межах програми "Grain from Ukraine" за підтримки Всесвітньої продовольчої програми, українське зерно постачається до Туреччини, де його переробляють на борошно та направляють до Сирії як гуманітарну допомогу.

