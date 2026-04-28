Зеленський відреагував на судна із українським зерном у Ізраїлі: «Готуємо санкційний пакет»

Президент Володимир Зеленський відреагував на прибуття суден із краденим українським зерном до ізраїльського порту і зазначив, що наша держава готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих, хто на цьому заробляє.
Про це він написав у телеграмі.
«Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни», – йдеться у його повідомленні.
Президент нагадав, що Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які з пов’язані окупантами. І ці оборудки, додав глава держави, порушують законодавство самого Ізраїлю.
«Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Втім, ми бачимо, що й чергове таке судно не зупинене. Доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію», – зазначив він.
Крім цього, за повідомленням, Україна на основі інформації від розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти цьому. Обмеження скоординують і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими.
«Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою. Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини», – резюмував Зеленський.
Що відбувається
- Нещодавно Україна звернулася до Ізраїлю з вимогою термінових роз’яснень після повідомлень про те, що судно, ймовірно пов’язане з російським «тіньовим флотом», пришвартувалося в порту Хайфи з вантажем зерна, що походить із окупованих Росією українських територій.
- Київ закликав ізраїльську владу ретельно розслідувати інцидент і не допустити використання країни як транзитного пункту для товарів, отриманих унаслідок незаконної діяльності.
- За даними ЗМІ, українська розвідка відстежила підготовку судна до виходу з Чорного моря із зерновим вантажем і зібрала досьє, яке у березні передали до Офісу генпрокурора. Цю інформацію також нібито передали ізраїльській стороні під час зустрічі в Єрусалимі пізніше того ж місяця з проханням не дозволяти судну заходити в порт.
- Окремо ізраїльські медіа повідомили, що зерно з окупованих Росією територій є частиною ширшої торговельної мережі за участі Ірану: Тегеран нібито постачає Москві зброю, зокрема безпілотники “шахед”, в обмін на агропродукцію.
- Згодом, після того як до Хайфи прибуло ще одне таке судно, міністерство закордонних справ України запросило посла Ізраїлю до МЗС для вручення ноти протесту.
- Очільник МЗС Ізраїлю Гідеон Саар відреагував на це і сказав, що "дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, не ведуться у Твіттері чи ЗМІ. Звинувачення не є доказами. Докази, що підтверджують ці звинувачення, ще не надані".