Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із державним міністром МЗС Німеччини Флоріаном Ганом, де обговорили зокрема питання членства України в Євросоюзі.
Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
"Зараз з’вилося вікно можливостей для відкриття всіх переговорних кластерів і закріплення політичного рішення про членство України в ЄС", - заявив Ігор Жовква.
Він також подякував Німеччині за просування України до членства в ЄС і розповів про виконання Угоди про асоціацію.
«Україна технічно вже повністю готова й розраховує на відкриття першого переговорного кластера та одразу всіх інших кластерів уже найближчим часом. Зараз важливо розблокувати цей процес. Наша країна виконала 75 % Угоди про асоціацію та обовʼязково стане повноправним членом ЄС», – додав Жовква.
- Раніше, Мерц назвав "нереалістичним" вступ України до ЄС із 2028 року. Водночас він наголосив, що ЄС має щось запропонувати Україні, оскільки, на його думку, у разі мирного врегулювання частина територій України може залишитися окупованими.