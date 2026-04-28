Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Жовква: з'явилось вікно можливостей для відкриття всіх переговорів щодо членства України в ЄС

Україна виконала 75% Угоди про асоціацію.

Ігор Жовква на зустрічі з німецьким міністром
Фото: Офіс Президента

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із державним міністром МЗС Німеччини Флоріаном Ганом, де обговорили зокрема питання членства України в Євросоюзі.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

"Зараз з’вилося вікно можливостей для відкриття всіх переговорних кластерів і закріплення політичного рішення про членство України в ЄС", - заявив Ігор Жовква.

Він також подякував Німеччині за просування України до членства в ЄС і розповів про виконання Угоди про асоціацію.

«Україна технічно вже повністю готова й розраховує на відкриття першого переговорного кластера та одразу всіх інших кластерів уже найближчим часом. Зараз важливо розблокувати цей процес. Наша країна виконала 75 % Угоди про асоціацію та обовʼязково стане повноправним членом ЄС», – додав Жовква.

  • Раніше, Мерц назвав "нереалістичним" вступ України до ЄС із 2028 року. Водночас він наголосив, що ЄС має щось запропонувати Україні, оскільки, на його думку, у разі мирного врегулювання частина територій України може залишитися окупованими.
Читайте також
