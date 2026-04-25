Сибіга привітав з призначенням нову главу МЗС Угорщини Аніту Орбан

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Аніту Орбан з призначенням главою МЗС Угорщини.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

“Бажаю успіхів Аніті Орбан у зв’язку з її висуненням не лише на посаду міністра закордонних справ, а й віцепрем’єр-міністра Угорщини. Бажаю майбутній колезі значних результатів на цій важливій посаді”, – написав Сибіга.

Глава МЗС України сподівається на спільну роботу на благо українсько-угорських двосторонніх відносин, заснованих на взаємній вигоді, взаємній повазі та спільних інтересах, а також на зміцнення сили й стійкості Європи.