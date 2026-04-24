Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Міністр торгівлі США повідомив, що «золоту карту» Трампа вартістю $1 млн наразі видали лише одній людині

Карта дає можливість за $1 млн отримати дозвіл на легальне проживання в США. Примітно, що у грудні Лутнік казав, що уряд продав таких віз «на $1,3 млрд» лише за кілька днів.

Міністр торгівлі США повідомив, що «золоту карту» Трампа вартістю $1 млн наразі видали лише одній людині
Міністр торгівлі США Говард Лутнік
Міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив, що програма візи «gold card», яку просуває президент США Дональд Трамп і яка дозволяє іноземцям заплатити щонайменше $1 млн за право легально жити й працювати у США, наразі схвалена лише для однієї особи, передає AP. 

Після запуску в грудні Лутнік казав, що уряд продав «на $1,3 млрд» лише за кілька днів, тоді як Трамп демонстрував позолочену картку і називав її «по суті грін-карткою на стероїдах».

Під час слухань у Конгресі в четвер Лутнік не пояснив цю розбіжність.

Трамп просував ідею ще торік, спершу пропонуючи ціну $5 млн, і стверджував, що це привабить іноземні таланти та наповнить федеральний бюджет. Програма має замінити EB-5 — багаторічну схему, яка надавала візи інвесторам, що вкладали близько $1 млн у компанії щонайменше з 10 працівниками.

Попри те, що поки схвалено лише одного заявника, «у черзі — сотні», які зараз розглядають, сказав Лутнік, висловивши задоволення результатами програми.

«Вони лише все налаштували і хотіли зробити це ідеально», — додав він.

Рік тому Лутнік заявляв на засіданні уряду, що «золота карта» може принести $1 трлн доходів і допомогти «збалансувати бюджет». Наразі державний борг США становить $31,3 трлн, а за оцінками Комітету відповідального федерального бюджету, річний дефіцит цього фінансового року складе близько $2 трлн.

Міністр також зазначив, що кожен заявник платить додатково $15 тис. збору до основного внеску, що дозволяє проводити «ретельну перевірку» кандидатів і відкриває шлях до громадянства США. 

