ЄС розблокував пакет підтримки для України на €90 млрд та 20-й пакет санкцій проти Росії

Сьогодні вдень 23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що розблоковано європейський пакет підтримки для України на 90 мільярдів євро.

“Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом. Важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом більш ніж чотирьох років повномасштабної війни”, – написав Зеленський.

Він додав, що йде робота над тим, щоб перший транш із цього пакету підтримки вже був доступним у травні-червні. Кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку в Україні ще не виробляють, а також на підготовку до наступної зими енергетики та критичної інфраструктури.

“Будемо обговорювати з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі і подальший санкційний тиск на Росію за цю війну: 20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками. Продовжимо опрацьовувати з партнерами і новий формат співпраці – Drone Deals, що підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Затоці. Вважаємо, що тільки спільні зусилля дають справді значну силу і мати саме таку силу Європа заслуговує”, – написав президент.

Зі свого боку, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала це рішення ЄС.

"Ми прямуємо до Кіпру з хорошими новинами. Я вітаю домовленість держав-членів щодо кредиту Україні на 90 млрд євро на 2026–2027 роки, а також щодо 20-го пакета санкцій. Поки Росія посилює свою агресію, ми посилюємо підтримку мужнього українського народу — допомагаємо Україні захищатися та тиснемо на воєнну економіку Росії. Тепер ми швидко перейдемо до реалізації цих рішень на обох напрямках", — написала глава Єврокомісії.

Водночас голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європа залишається твердою, єдиною та непохитною у своїй підтримці України.

“Пообіцяли — виконали — впровадили. Стратегія ЄС для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні ґрунтується на двох стовпах: зміцнення України та посилення тиску на Росію”, — написав Кошта.

Він зазначив, що сьогодні просунулися в обох напрямах: