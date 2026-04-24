Bloomberg: переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися найближчими тижнями чи місяцями

Лідери Європейського Союзу заявили, що попередні умови для початку першого етапу процесу вступу України вже сформовані — це підтримує зусилля президента Володимира Зеленського щодо приєднання до блоку, пише Bloomberg.

На саміті на Кіпрі в четвер вони погодилися, що перші переговори про вступ можуть розпочатися найближчими тижнями або місяцями, повідомив чиновник ЄС на умовах анонімності.

Водночас конкретних термінів вступу України до ЄС поки немає. Процес приєднання Хорватії — останньої країни, що вступила до блоку — тривав близько десяти років.

Обговорення відбулося на тлі нової активізації з боку України після того, як Угорщина зняла вето з довго заблокованого кредиту на €90 млрд ($105 млрд).

Раніше Зеленський заявив, що Україна заслуговує на «повноцінне» членство, відкинувши ідеї альтернативного шляху до ЄС, який був би швидшим, але з меншими правами. Перед самітом Франція та Німеччина просували варіант «асоційованого членства» для України.

«Україні не потрібне символічне членство в ЄС, — сказав Зеленський перед поїздкою на Кіпр. — Україна захищається і, без сумніву, захищає також Європу».

Новий імпульс розширенню ЄС з’явився після розблокування кредиту та погодження нового пакета санкцій проти Росії — зокрема після поразки прем’єра Угорщини Віктора Орбана на виборах.

Прибувши на саміт, Зеленський привітав це рішення: «Це не просто позитивне рішення і не лише слова. Йдеться також про виживання».

У Києві та Брюсселі сподіваються, що відхід Орбана дозволить просунути процес вступу, зокрема почати формальну оцінку відповідності України критеріям ЄС, яку він також блокував.

Очікується, що Петер Мадяр, який цього місяця впевнено переміг Орбана, складе присягу прем’єра Угорщини на початку травня. Втім, окрім позиції Орбана, залишаються й інші перешкоди.

Попри згоду почати переговори, багато країн-членів не підтримують пришвидшення процедури, яка зазвичай триває роками. Заявка України викликає особливу чутливість через можливий вплив на бюджет ЄС, а також на аграрний і транспортний сектори.

Українські посадовці допускають відтермінування доступу до окремих програм ЄС, зокрема аграрної політики, але наполягають на повноправному членстві та чітких зобов’язаннях.

Зеленський також закликає зафіксувати можливість вступу України вже до 2027 року в межах потенційної мирної угоди з Росією, хоча зазвичай процес триває роками.