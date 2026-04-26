ГоловнаПолітика

Україна підписала угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення захисту ЧАЕС

Вартість відновлення та посилення безпеки конфайнменту після удару російського дрона в лютому 2025 року становить близько 500 млн євро.

Міжнародна Чорнобильська конференція з питань відновлення та ядерної безпеки
Фото: Телеграм прем'єр-міністра

Сьогодні, 26 квітня, Україна підписала угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту (захисної споруди) на Чорнобильської АЕС.

Про це написав у телеграмі перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль. 

«Під час Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки розпочали мобілізацію коштів на відновлення Нового безпечного конфайнменту», – розповів він. 

За попередніми підрахунками, вартість відновлення та посилення безпеки конфайнменту після удару російського дрона в лютому 2025 року становить близько 500 млн євро.

Шмигаль зазначив, що у межах конференції підписали угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту. Ці кошти підуть на оцінку пошкоджень, розробку рішень та проєктування, що дозволяє розпочати необхідні роботи та здійснювати завчасну закупівлю обладнання.

Також партнери взяли на себе перші зобовʼязання на суму майже 100 млн євро. Ці кошти спрямують на відновлення безпечного конфайнменту на ЧАЕС та підвищення ядерної безпеки в Україні.

За підсумками конференції ухвалили спільну заяву, якою країни-партнери підтримали прагнення України мобілізувати ресурси на відновлення конфайнменту. До заяви долучились 24 країни.

«Надзвичайно вдячний ЄБРР за лідерську роль у процесі мобілізації фінансового ресурсу. Окремо хочу подякувати МАГАТЕ, Європейському Союзу, урядам держав-партнерів і всім, хто допомагає Україні реагувати на наслідки російських атак і одночасно посилювати стійкість енергосистеми», – додав Шмигаль.

  • Після аварії на ЧАЕС, щоб стримати радіацію, над зруйнованим реактором побудували саркофаг. А пізніше більш ніж 40 країн закрили його безпечним конфайнментом, щоб не допустити нових катастроф. Саме ці дві споруди є тим, що захищає від викидів радіації та забруднень. 
  • Президент Володимир Зеленський у 40 роковини Чорнобильської катастрофи наголосив, що світ повинен зупинити російські атаки, які знову загрожують техногенній аварії.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies