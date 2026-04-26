Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Зеленський: Україна та Молдова посилюють співпрацю у сфері безпеки та євроінтеграції

Україна надалі підтримуватиме Молдову у питаннях безпеки.

Мая Санду і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Молдови Маєю Санду, яка прибула з офіційним візитом до Києва.  Лідери держав узгодили посилення безпекової співпраці.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

"Радий вітати в Україні Президентку Молдови Маю Санду. Цінуємо цей візит у такий особливий день, коли ми згадуємо аварію на Чорнобильській станції і ту колосальну солідарність та самовідданість наших людей, яка дозволила захистити нашу країну й увесь наш регіон, всю нашу Європу та світ від іще більшої радіаційної катастрофи", – наголошує президент Зеленський. 

Під час переговорів лідери держав приділили особливу увагу питанням безпеки, транскордонної співпраці, розвитку інфраструктури та енергетики.

Окремо президенти обговорили координацію зусиль на шляху до членства в Європейському Союзі. Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття всіх шести переговорних кластерів і підкреслив, що євроінтеграція має стати спільним успіхом України та Молдови.

Українська сторона також підтвердила готовність і надалі підтримувати Молдову у питаннях безпеки, зокрема щодо ситуації в Придністровському регіоні. Окремо сторони домовилися продовжувати розвиток тристоронніх форматів співпраці за участі Румунії.

Зеленський подякував Молдові за послідовну підтримку України та відзначив, що тісна співпраця між країнами зміцнює безпеку та стабільність у всьому регіоні.

﻿
