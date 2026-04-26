ГоловнаСвіт

Держдеп у 40 роковини Чорнобильської катастрофи наголосив на важливості ядерної безпеки
Фото: medium.com

Державний департамент США оприлюднив заяву з нагоди 40-х роковин аварії на Чорнобильська АЕС, в якій наголосив на важливості дотримання найвищих стандартів ядерної безпеки як на самому об’єкті, так і в усьому світі.

У відомстві зазначили, що катастрофа 1986 року назавжди змінила глобальне уявлення про ризики, пов’язані з атомною енергетикою, і стала поштовхом до створення жорсткіших міжнародних стандартів безпеки.

У заяві вшанували пам’ять загиблих та висловили повагу до "неймовірної мужності рятувальників і невинних людей" в Україні, Білорусі, Росії та інших країнах, які постраждали від трагедії та досі долають її наслідки.

У Держдепі нагадали, що Сполучені Штати брали активну участь у ліквідації наслідків аварії, надаючи допомогу для локалізації катастрофи, і продовжують підтримувати безпеку на Чорнобильському об’єкті.

Американська сторона підкреслила, що саме після аварії на ЧАЕС США разом із партнерами розробили нові протоколи безпеки, які нині спрямовані на захист людей у всьому світі.

"Атомна енергетика має залишатися у відповідальних руках, відданих прозорості. Сполучені Штати відіграють провідну роль у забезпеченні безпеки, захищеності та надійності ядерної енергетики у майбутньому", – зазначили у відомстві.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies