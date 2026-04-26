США перехопили танкер "тіньового флоту" Росії в Аравійському морі

Військово-морські сили США перехопили танкер "тіньового флоту" Росії Sevan в Аравійському морі, який перебуває під американськими санкціями за транспортування іранських енергоносіїв.

Про це повідомило Центральне командування США у соцмережі Х.

За інформацією військових, судно Sevan входить до переліку з 19 кораблів, проти яких Міністерство фінансів США запровадило санкції. Вони пов’язані з транспортуванням іранських енергетичних ресурсів, зокрема пропану та бутану, на мільярди доларів до іноземних ринків.

У CENTCOM уточнили, що судно було перехоплене гелікоптером ВМС США з ракетного есмінця USS Pinckney. Після цього Sevan отримало наказ змінити курс і наразі прямує назад до Ірану під супроводом американських військових.

У командуванні додають, що Збройні сили США продовжують забезпечувати виконання санкцій та контроль за суднами, які прямують до іранських портів або виходять із них. Від початку блокади було перенаправлено 37 суден.