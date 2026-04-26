Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
США перехопили танкер "тіньового флоту" Росії в Аравійському морі

Танкер Sevan перебуває під санкціями США.

Фото: Військово-морські сили США

Військово-морські сили США перехопили танкер "тіньового флоту" Росії Sevan в Аравійському морі, який перебуває під американськими санкціями за транспортування іранських енергоносіїв.

Про це повідомило Центральне командування США у соцмережі Х.

За інформацією військових, судно Sevan входить до переліку з 19 кораблів, проти яких Міністерство фінансів США запровадило санкції. Вони пов’язані з транспортуванням іранських енергетичних ресурсів, зокрема пропану та бутану, на мільярди доларів до іноземних ринків.

У CENTCOM уточнили, що судно було перехоплене гелікоптером ВМС США з ракетного есмінця USS Pinckney. Після цього Sevan отримало наказ змінити курс і наразі прямує назад до Ірану під супроводом американських військових.

У командуванні додають, що Збройні сили США продовжують забезпечувати виконання санкцій та контроль за суднами, які прямують до іранських портів або виходять із них. Від початку блокади було перенаправлено 37 суден.

Читайте також
