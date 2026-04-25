Трамп відкликав Віткоффа і Кушнера з поїздки до Ірану

Вони вже були готові вирушати, коли президент США скасував підготовку до вильоту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував поїздку американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для переговорів із Іраном, передає Fox News.

Трамп сказав, що не бачить сенсу відправляти делегацію у 18-годинний переліт, оскільки Сполучені Штати «тримають у руках усі карти» у цьому конфлікті.

За словами американського президента, він зупинив підготовку своїх представників до вильоту, коли вони вже були готові вирушати. Президент зауважив, що США мають достатньо важелів впливу і не збираються витрачати час на безрезультатні перемовини. 

«Вони можуть зателефонувати нам у будь-який час, коли захочуть, але ви більше не будете літати 18 годин, щоб сидіти й розмовляти ні про що», — переказав він свої слова підлеглим.

  • Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, який прибув до Ісламабада раніше, вже залишив пакистанську столицю. 25 квітня він провів зустрічі з прем’єр-міністром Пакистану та командувачем армії, проте прямих контактів із представниками США так і не відбулося. 
  • Тегеран офіційно заявляв, що не планує прямих перемовин з американською делегацією під час цього візиту, покладаючись на посередництво пакистанської сторони.
