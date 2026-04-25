У Словенії виникла політична криза після того, як президентка Наташа Пірц Мусар відмовилася висувати кандидатуру на посаду прем'єр-міністра після першого раунду переговорів, передає Bloomberg.
Жодна з партій наразі не може сформувати стійку більшість у 90-місному парламенті за результатами виборів, що відбулися у березні цього року.
Глава держави наголосила, що не має наміру пропонувати кандидата для формування «уряду меншості».
Згідно з процедурою, другий раунд переговорів розпочнеться після 10 травня і триватиме до двох тижнів. На цьому етапі висувати кандидата на посаду глави уряду зможе не лише президентка, а й парламентські групи або групи зі щонайменше десяти депутатів. Якщо ж і ці спроби не принесуть результату, країна може опинитися перед загрозою проведення повторних парламентських виборів.
- Як відомо, прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб, чия партія перемогла на парламентських виборах у березні, не зміг сформувати коаліцію. Відповідне оголошення він зробив 20 квітня.
- Заява Голоба відкрила шлях для спроби формування коаліції Янезом Яншою – його партія отримала другий результат. Янша, до речі, є прихильником президента США Дональда Трампа.