Польські винищувачі перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем

Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі на базі тактичної авіації в Мальборку, Польща, 15 лютого 2023 р

Винищувачі F-16 Fighting Falcon Повітряних сил Польщі 24 квітня перехопили та супроводили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

За інформацією військових, російські літаки здійснювали політ у міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненими транспондерами, що ускладнює їхню ідентифікацію.

Водночас порушення повітряного простору Польщі зафіксовано не було.

У командуванні зазначили, що подібні дії є частиною стандартних процедур забезпечення безпеки повітряного простору.

Перехоплення дозволяє ідентифікувати повітряні об’єкти, які не дотримуються міжнародних правил авіації.