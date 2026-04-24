Польські винищувачі перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем

Винищувачі F-16 Fighting Falcon Повітряних сил Польщі 24 квітня перехопили та супроводили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.
За інформацією військових, російські літаки здійснювали політ у міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненими транспондерами, що ускладнює їхню ідентифікацію.
Водночас порушення повітряного простору Польщі зафіксовано не було.
У командуванні зазначили, що подібні дії є частиною стандартних процедур забезпечення безпеки повітряного простору.
Перехоплення дозволяє ідентифікувати повітряні об’єкти, які не дотримуються міжнародних правил авіації.
- У березні російський Су-30 порушив повітряний простір Естонії без дозволу увійшов російський винищувач Су-30, який перебував там близько хвилини.