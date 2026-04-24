Канцлер Німеччини запропонував прискорити вступ України до ЄС

Німецький канцлер Фрідріх Мерц запропонував прискорити вступ України до Євросоюзу, передає Politico.

Глава уряду Німеччини вважає, що наша держава може стати ближчою до ЄС ще до отримання статусу повноправного члена. Зокрема, йдеться про участь українських представників у роботі Європейської ради, Європарламенту та Єврокомісії, хоча на цьому етапі вони не матимуть права голосу.

Мерц наголосив, що його ініціатива має на меті створення чіткої стратегії зближення, де кінцевою точкою обов'язково буде повноцінне членство України у ЄС. За словами канцлера, він отримав значну підтримку цієї ідеї від своїх європейських колег. Такий формат співпраці дозволить Україні глибше інтегруватися в політичні процеси Європи вже зараз, не чекаючи завершення всіх формальних процедур.

Головною темою для обговорення залишається доступ України до внутрішнього ринку Євросоюзу. Канцлер запропонував на перших етапах обмежити цей доступ лише певними галузями економіки. Очільник німецького уряду також зазначив, що подібний шлях зближення з ЄС могли б пройти і країни Західних Балкан, і це допомогло б активізувати процес розширення блоку загалом.