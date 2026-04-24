Велика Британія готова розгорнути винищувачі Typhoon для патрулювання над Ормузом

Велика Британія готова розгорнути ескадрилью винищувачів RAF Typhoon, що базуються в Катарі, для патрулювання над Ормузькою протокою в межах багатонаціональної місії з підтримання відкритості цього стратегічного водного шляху після завершення війни з Іраном.

Про це пише The Guardian.

Британські військові також запропонували використати дрони для пошуку мін і залучити спеціалізованих водолазів для розмінування протоки, яку замінував Іран. Водночас рішення щодо можливого розгортання есмінця HMS Dragon або іншого військового корабля поки не ухвалене.

Пропозиція щодо Typhoon була ключовою частиною плану, представленого британськими військовими планувальниками під час зустрічі в штаб-квартирі в Нортвуді, організованої спільно з Францією.

Наразі в Катарі базуються вісім таких винищувачів, і деякі з них брали участь у збитті дронів Shahed на Близькому Сході.

Серед країн, що направили своїх представників на зустріч, були Німеччина, Норвегія, Південна Корея та Австралія. Британські джерела не підтвердили участь США, але зазначили, що американську сторону “тримали в курсі”.

Втім, статус цієї багатонаціональної місії залишається невизначеним. Дональд Трамп іноді вимагав від інших країн допомоги у відкритті протоки, але водночас заявляв, що США можуть обійтися без неї.

Британія та інші країни заявили, що не братимуть участі у примусовому відкритті протоки шляхом військових дій проти Ірану. Однак Лондон і Париж готові діяти в разі мирної угоди або стійкого перемир’я, щоб захистити нафтові танкери та інші торговельні судна від потенційних загроз.

Королівський флот раніше зазнавав критики через обмежену кількість доступних для розгортання кораблів, особливо після того, як на початку березня, на другий день війни, дрон вразив британську авіабазу Акротірі на Кіпрі.

Есмінець HMS Dragon прибув у регіон лише через три тижні після ремонту вже після того як Франція та інші країни направили свої кораблі до східного Середземномор’я, що викликало питання щодо готовності британського флоту.

Минулого місяця Дональд Трамп назвав два британські авіаносці «іграшками» та заявив, що Велика Британія готова відправити їх лише після завершення війни, хоча офіційно таких планів не підтверджено.