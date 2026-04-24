Експрезидента Південної Кореї звинувачують у тому, що він спеціально відправляв дрони до КНДР.

У Південній Кореї команда спеціального прокурора вимагає призначити 30-річний тюремний строк колишньому президенту Юн Сок Йолю за звинуваченням у сприянні ворогу через ймовірний наказ направити військові дрони над Пхеньяном у 2024 році.

Про це пише Yonhap.

Група, яку очолює спеціальний прокурор Чо Ин Сок, також звернулася до Центрального окружного суду Сеула з вимогою засудити колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона до 25 років ув’язнення за тими ж звинуваченнями.

Прокурори вважають, що імовірне відправлення дронів у жовтні 2024 року було спрямоване на провокування відповіді з боку Північної Кореї, щоб використати це як привід для невдалої спроби Юна запровадити воєнний стан. Це сталося через два місяці.