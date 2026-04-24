ГоловнаСвіт

Трамп прокоментував заклик принца Гаррі виконати зобов'язання по Будапештському меморандуму

Сказав, що "цінує" пораду. 

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп прокоментував слова принца Гаррі на вчорашньому Київському безпековому форумі, де він нагадав про те, що США були частиною гарантій поваги до суверенітету і кордонів України в обмін на її відмову від ядерного озброєння. Принц підкреслив, що бере участь у форумі не як політик, а як "солдат, що розуміє службу", пише The Guardian

Він сказав, що Сполучені Штати відіграють особливу роль у цій історії. І закликав їх виконати міжнародні домовленості. 

"Не лише завдяки своїй могутності, а й тому, що коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка була частиною гарантій того, що суверенітет і кордони України будуть поважатися. Це – момент для американського лідерства, момент, коли Америка може довести, що здатна виконувати свої міжнародні договірні зобов'язання – не з благодійності, а виходячи зі своєї незмінної ролі у забезпеченні глобальної безпеки та стратегічної стабільності", – сказав принц Гаррі. 

Дональд Трамп сказав, що герцог Сассекський "не говорив від імені Великої Британії". І додав, що він сам, на його думку, "представляє Велику Британію більшою мірою, ніж принц Гаррі".

"Але я дуже ціную його пораду", – додав американський президент. 

  • 23 квітня принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Він зустрівся з українськими урядовцями і виступив на безпековому форумі.
  • Це не перша поїздка принца до України. Герцог Сассекський є ветераном британської армії. Після одруження з американкою Меган Маркл він склав королівські обов'вязки і переїхав до Сполучених Штатів.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies