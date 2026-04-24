ЗМІ: Пентагон обговорював покарання союзників по НАТО за відсутність підтримки операції проти Ірану

Посадовці Пентагону обговорювали варіанти заходів покарання союзників США по НАТО. Reuters з'ясувало, що в відповідному внутрішньому електронному листі міністерство війни обговорювало заходи проти країн, які, на його думку, не підтримали американську військову операцію проти Ірану, передає The Guardian.

Серед обговорюваних варіантів – призупинення членства Іспанії в Альянсі і перегляд позицій США стосовно Фолклендських островів, керованих Великою Британією.

За словами посадовця, що говорив на умовах анонімності, так зване ABO – право на доступ, базування і проліт територією союзників – є абсолютним мінімумом, який мають виконувати члени НАТО. Країни НАТО, як відомо, відмовилися брати участь в ударах по Ірану та надавати флот для участі в операціях в Ормузькій протоці.

Учора Politico писало, що адміністрація Трамп розробила список "слухняних та неслухняних країн НАТО", шукаючи способи покарати союзників, які не підтримали війну проти Ірану. Це ще один сигнал про те, що Трампвсе ж таки має намір реалізувати погрози союзникам.

Конкретні заходи поки що не розкриваються, але серед можливих варіантів — перегляд розміщення американських військ, скорочення спільних навчань або обмеження військових поставок для "небажаних" партнерів і, навпаки, посилення підтримки "лояльних" країн.

Такі країни, як Іспанія, а також частково Велика Британія і Франція, які не підтримали або затягували підтримку США щодо Ірану, можуть опинитися під тиском.