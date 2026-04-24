МЕА: війна з Іраном утримуватиме газовий ринок напруженим ще два роки

Глобальний ринок природного газу залишатиметься напруженим ще щонайменше два роки через війну на Близькому Сході та пошкодження регіональної інфраструктури, які продовжують порушувати постачання.

Як пише Bloomberg, про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство.

У звіті, опублікованому в п’ятницю, йдеться про те, що війна відтермінувала очікуване перенасичення ринку зрідженого природного газу (LNG), попри введення нових потужностей. Вплив цього розширення, значною мірою забезпеченого США, відкладається «щонайменше на два роки».

Ця оцінка узгоджується з попередженням Vitol Group, яка заявила, що глобальні поставки можуть залишатися обмеженими до 2028 року. Трейдер послався на пошкодження LNG-об’єктів у Катарі та затримки нових проєктів на Близькому Сході.

Сукупний ефект короткострокових втрат постачання та повільнішого зростання потужностей може призвести до дефіциту приблизно 120 млрд кубометрів LNG у період 2026–2030 років, зазначає МЕА.

Конфлікт, який триває вже другий місяць, не демонструє ознак деескалації та фактично обмежує близько п’ятої частини світових поставок нафти та LNG. Катар повідомив, що удари Ірану минулого місяця пошкодили приблизно 17% його потужностей зі зрідження газу, а ремонт може тривати до п’яти років.

Наразі попит у ключових країнах-імпортерах знижується через високі ціни, м’якшу погоду та політичні заходи зі скорочення споживання. Деякі країни Азії переходять на альтернативні види палива та впроваджують заходи з управління попитом, щоб обмежити використання газу в умовах дефіциту.

«Реакція попиту стане ключовим фактором для балансування глобального газового ринку», – підсумували в МЕА.

Після атаки Ірану по Катару, зокрема після ушкодження найбільшого у світі експортного підприємства LNG, світові ціни на зріджений газ різко підскочили.