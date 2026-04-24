Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ГоловнаСвіт

Техногіганти Microsoft і Meta оголосили про масштабні скорочення на тлі витрат на ШІ

Компанії інвестуватимуть у штучний інтелект понад 100 мільярдів доларів кожна.

Фото: EPA/UPG

На тлі зростання витрат, пов'язаних з розробкою та впровадженням систем штучного інтелекту, технологічні компанії Meta та Microsoft оголосили про одні з найбільших скорочень персоналу за свою історію.

Як пише The Guardian, власники брендів Facebook і Instagram звільнять близько 10% усіх співробітників, тобто 8 тисяч людей, а також відмовляться від 6 тисяч вакансій. 

Очільниця служби персоналу Meta Дженелл Гейл пояснила необхідність скорочень тим, що вони дозволять "збільшити інвестування в інших напрямках". 

Натомість CEO Марк Цукерберг навіть не приховує, що людей виставляють на вулицю, бо ШІ зменшує потребу у найманні працівників. Засновник компанії говорить, що задачі, на які раніше була потрібна велика команда, тепер виконуються одним талановитим співробітником.

У Microsoft масові звільнення подають як "добровільну відставку" з фінансовими бонусами для тих співробітників, сума віку та досвіду роботи в компанії яких перевищує число 70. Таких у розробника Windows приблизно 8 тисяч.   

Голова відділу ШІ Microsoft Мустафа Сулейман стверджує, що штучний інтелект буде здатен замінити більшість офісних працівників вже через рік-півтора. Вже зараз 30% написання коду для програмного забезпечення здійснюється нейромережею. 

Обидва техногіганти оцінюють суму своїх інвестицій у штучний інтелект упродовж фіскального року у понад 100 мільярдів доларів.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies