Техногіганти Microsoft і Meta оголосили про масштабні скорочення на тлі витрат на ШІ

На тлі зростання витрат, пов'язаних з розробкою та впровадженням систем штучного інтелекту, технологічні компанії Meta та Microsoft оголосили про одні з найбільших скорочень персоналу за свою історію.

Як пише The Guardian, власники брендів Facebook і Instagram звільнять близько 10% усіх співробітників, тобто 8 тисяч людей, а також відмовляться від 6 тисяч вакансій.

Очільниця служби персоналу Meta Дженелл Гейл пояснила необхідність скорочень тим, що вони дозволять "збільшити інвестування в інших напрямках".

Натомість CEO Марк Цукерберг навіть не приховує, що людей виставляють на вулицю, бо ШІ зменшує потребу у найманні працівників. Засновник компанії говорить, що задачі, на які раніше була потрібна велика команда, тепер виконуються одним талановитим співробітником.

У Microsoft масові звільнення подають як "добровільну відставку" з фінансовими бонусами для тих співробітників, сума віку та досвіду роботи в компанії яких перевищує число 70. Таких у розробника Windows приблизно 8 тисяч.

Голова відділу ШІ Microsoft Мустафа Сулейман стверджує, що штучний інтелект буде здатен замінити більшість офісних працівників вже через рік-півтора. Вже зараз 30% написання коду для програмного забезпечення здійснюється нейромережею.

Обидва техногіганти оцінюють суму своїх інвестицій у штучний інтелект упродовж фіскального року у понад 100 мільярдів доларів.