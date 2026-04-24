Макрон визначив дату завершення своєї політичної діяльності

Після президентства французький лідер вже не бачить себе у політиці.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше публічно підтвердив, що після завершення другого терміну його повноважень у 2027 році не має наміру залишатися у політиці.

Як пише Укрінформ, про завершення своєї кар'єри в державному управлінні глава держави розповів учням франко-кіпрської школи в Нікосії, яку відвідав перед початком неформального європейського саміту на острові.

Макрон розповів, що подався у політичний рух і балотувався у президенти для того, щоб реалізувати свої ідеї, які він плекав, цікавлячись життям власної країни. За його словами, це питання не просто користі, але й пристрасті, адже він хотів, щоб Франція та вся Європа рухалися вперед і захищати ті цінності, у які він вірить.

Президент визнав, що найскладнішим у його другому терміні став захист досягнень, здобутих у попередні роки.

Франція з 2024 року перебуває у парламентській кризі, спричиненій відсутністю коаліційної угоди і поляризацією Національних зборів між ультраправими та ультралівими силами. Уряди, призначені Макроном, зазнавали краху через висловлення вотуму недовіри, а сам президент зазнав рекордного падіння рейтингів.

Президентські вибори у Франції відбудуться у 2027 році, конституція забороняє Макрону балотуватися на третій термін.