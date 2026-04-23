Міжнародний кримінальний суд постановив, що колишній президент Філіппін має постати за вбивства

Судді Міжнародного кримінального суду підтвердили звинувачення у вбивстві проти колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте, як злочини проти людяності.

Як передає Reuters, судді заявили, що є «суттєві підстави» вважати, що 81-річний Дутерте відіграв ключову роль у вбивствах 76 людей та спробі вбивства ще двох, у рамках його так званої «війни з наркотиками», яка, за словами прокурорів, призвела до загибелі тисяч мирних жителів на Філіппінах.

«Наявні доказові матеріали свідчать про існування спільного плану між паном Дутерте та його співучасниками щодо вбивства ймовірних злочинців на Філіппінах, включаючи тих, хто, як вважається, пов'язаний зі вживанням, продажем або виробництвом наркотиків, шляхом насильницьких злочинів, включаючи вбивство», – заявив суд.

Тепер справу буде передано до судової палати, яка почне планувати судовий розгляд.

Прокурори заявили, що Дутерте створив, фінансував та озброїв загони смерті для переслідування та вбивства підозрюваних у наркоторгівлі та наркоманії, коли він був при владі між 2016 та 2022 роками.