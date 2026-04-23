"Обіцяно, виконано, впроваджено": Президент Євроради про надання Україні 90 млрд євро кредиту

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прокоментував рішення Ради ЄС щодо остаточного ухвалення рішення про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро та 20-го пакету санкцій для Росії.

"Обіцяно, виконано, впроваджено", – написав він у соцмережі Х.

Кошта зазначив, що стратегія ЄС щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні ґрунтується на двох стовпах: зміцненні України і посиленні тиску на Росію.

"Сьогодні ми просунулися вперед в обох питаннях: розблокування кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро, забезпечення фінансової та військової підтримки на 2026–2027 роки і прийняття 20-го пакету санкцій проти Росії, зменшення її можливостей вести війну. Європа твердо, єдино та непохитно підтримує Україну", - наголосив президент Євроради.

Контекст

Сьогодні ЄС розблокував пакет підтримки для України на €90 млрд та 20-ий пакет санкцій проти Росії.