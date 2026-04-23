Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ГоловнаСвіт

"Обіцяно, виконано, впроваджено": Президент Євроради про надання Україні 90 млрд євро кредиту

Кошта наголосив, що стратегія ЄС щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні ґрунтується на двох стовпах: зміцненні України і посиленні тиску на Росію. 

Фото: скриншот

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прокоментував рішення Ради ЄС щодо остаточного ухвалення рішення про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро та 20-го пакету санкцій для Росії.

"Обіцяно, виконано, впроваджено", – написав він у соцмережі Х.

Кошта зазначив, що стратегія ЄС щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні ґрунтується на двох стовпах: зміцненні України і посиленні тиску на Росію. 

"Сьогодні ми просунулися вперед в обох питаннях: розблокування кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро, забезпечення фінансової та військової підтримки на 2026–2027 роки і прийняття 20-го пакету санкцій проти Росії, зменшення її можливостей вести війну. Європа твердо, єдино та непохитно підтримує Україну", - наголосив президент Євроради. 

Контекст

Сьогодні ЄС розблокував пакет підтримки для України на €90 млрд та 20-ий пакет санкцій проти Росії. 

  • Кредит на 90 млрд євро був схвалений Єврорадою торік у грудні. Ці кошти мають взяти із європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.
  • Однак після успішного голосування Євроради кредит для України почала блокувати Угорщина. Після російської атаки на нафтопровід "Дружба" і зупинки транзиту енергоресурсів Будапешт використовував потребу України в допомозі як метод тиску.
  • Ексголова угорського МЗС Петер Сіярто прямо заявляв – блокування триватиме доти, поки не відновиться транзит.
  • Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо теж погрожував блокуванням кредиту, якщо в Угорщині Орбан програє вибори.
  • Після перемоги на угорських парламентських виборах партії "Тиса" Європейська комісія розпочала перемовини з лідером політсили Петером Мадяром щодо розблокування 35 мільярдів євро заморожених коштів Євросоюзу. Зокрема одним із ключових рішень зазначається припинення опору Будапешта кредиту для України на 90 мільйонів євро та 20-ому пакету санкцій проти Росії.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies