ЦПД: Sensity AI встановила, що Росія використовує ШІ-фейки як повноцінний інструмент когнітивної війни

Компанія Sensity AI зафіксувала масштабування Росією використання дипфейків та ШІ-відео до рівня повноцінного інструменту когнітивної війни.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Sensity AI – компанія з виявлення дипфейків і контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. Її дослідники виявили понад 1000 синтетичних відео, які є частиною так званого ланцюга знищення наративів – модульної системи атак, адаптованої під різні цільові аудиторії.
У роликах для військових увагу зосереджують на “марності боротьби”, “краху фронту”, дискредитації військового командування тощо.
У цивільних такі відео намагаються викликати систематичну емоційну втому, раціоналізацію російських умов та зневіру в інституції й війську.
Також у межах кампанії створюються відео, спрямовані на західну аудиторію – для демонізації України, дискредитації українських біженців та поширення наративу про недоцільність підтримки України.
Кінцева мета Росії – не просто змусити повірити подібним меседжам, а створити такий рівень інформаційного хаосу, де будь-яка правда може бути оголошена “дипфейком” або продуктом ШІ, зазначили у ЦПД.
Це дозволяє агресору уникати відповідальності за реальні злочини, ставлячи під сумнів автентичність будь-яких доказів.
