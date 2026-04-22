Казахстан підтвердив, що призупиняє транзит нафти до Німеччини через територію Росії

Офіційно говорять лише про травень, але імовірно, що це затягнеться на кілька місяців.

Казахстан не постачатиме нафту до Німеччини через російську територію протягом травня.

Цю інформацію підтвердив міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов, пише Euronews.

Причиною зупинки транзиту через трубопровід «Дружба» стали «технічні обмеження» з боку Росії. За словами міністра, ці проблеми можуть бути пов'язані з нещодавніми ударами по російській інфраструктурі.

Хоча офіційно йдеться лише про травень, міністр додав, що російська сторона подала нульові показники транзиту на всі три місяці другого кварталу. Казахстанська влада сподівається на відновлення поставок, як тільки російська сторона вирішить технічні питання. Наразі Казахстан експортує до німецьких нафтопереробних заводів цим маршрутом до 200 тисяч барелів нафти на добу.

Казахстанська нафта забезпечує близько 20-30% споживання німецького заводу у Шведті. Попри зупинку цього маршруту, Міністерство енергетики Казахстану не планує скорочувати видобуток нафти. Обсяги сировини, які не вдалося відправити через «Дружбу», перенаправлять іншими доступними шляхами.