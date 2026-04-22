У Швеції скасували арешт капітана судна Caffa, яке підозрюють у вивезенні українського зерна з окупованих територій

Капітан судна перебував під вартою з 10 березня за підозрою у використанні підроблених документів.

Шведська прокуратура скасувала арешт капітана російського балкера Caffa. Водночас саме судно надалі залишається під забороною експлуатації, пише Sweden Herald.

Судно Caffa було затримане береговою охороною Швеції в Балтійському морі поблизу міста Треллеборг. Капітан перебував під вартою з 10 березня за підозрою у використанні підроблених суднових документів за обтяжуючих обставин.

За словами прокурора Адрієна Комб’є-Гоґги, йшлося про підроблені документи, які вказували, що судно нібито ходить під прапором Гвінеї. Водночас слідству не вдалося довести, що капітан був обізнаний із підробкою, що й стало підставою для його звільнення.

Попри це, сам балкер залишається під забороною експлуатації через виявлені порушення вимог безпеки. Наразі триває робота з їх усунення, а розслідування щодо судна продовжується.

За інформацією ГУР МО України, судно Caffa могло бути залучене до вивезення зерна з тимчасово окупованих територій України. Зокрема, у липні 2025 року судно заходило до порту Севастополя, після чого вантаж було доставлено до сирійського Тартуса.

25 листопада 2025 року Україна запровадила санкції проти цього судна.