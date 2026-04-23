Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Ліван заявив про цілеспрямоване вбивство журналістки під час ізраїльського авіаудару

Амаль Халіль, кореспондентка іванської щоденної газети “Аль-Ахбар” (Al-Akhbar), висвітлювала події в південному селі Аль-Тірі.

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам звинуватив Ізраїль у воєнному злочині після того, як ліванська журналістка Амаль Халіль загинула внаслідок ізраїльського авіаудару під час репортажу на півдні країни.

Про це повідомляє DW.

“Напади Ізраїлю на працівників ЗМІ на півдні під час виконання ними своїх професійних обов'язків більше не є поодинокими інцидентами, а стали усталеним підходом, який ми засуджуємо”, – йдеться у його дописі на соціальній платформі X.

Халіль, кореспондентка ліванської щоденної газети “Аль-Ахбар” (Al-Akhbar), висвітлювала події в південному селі Аль-Тірі в середу разом зі своєю колегою, фотографом-фрілансером Зейнаб Фарадж. За інформацією Міністерства охорони здоров'я Лівану, ізраїльський удар влучив у автомобіль перед ними. Журналістки сховалися в сусідньому будинку, який після цього також потрапив під обстріл.

Міністерство повідомило, що рятувальникам вдалося дістатися до Фарадж, яка отримала серйозні поранення, але їм довелося припинити свої зусилля через обстріл з боку ізраїльських військ.

Це спонукало організацію “Репортерів без кордонів” закликати міжнародну спільноту чинити тиск на ізраїльську армію, щоб дозволити евакуювати Халіль. Тіло Халіль витягли з-під завалів через кілька годин.

Комітет захисту журналістів висловив своє “обурення” очевидним нападом на двох журналісток та попередив, що перешкоджання рятувальним діям “може бути рівносильним воєнному злочину”.

Ізраїль заперечив блокування рятувальних команд і заявив, що не переслідує журналістів. Він також заявив, що інцидент перевіряють. Ізраїльські військові заявили, що окремі особи в Аль-Тірі порушили режим припинення вогню та становили загрозу для їхніх військ.

  • З 16 квітня діє десятиденне перемир'я, спрямоване на припинення боїв між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням “Хезболла”. Однак сторони продовжують обмінюватися ударами.
  • Так, у Лівані атакували військову місію ООН, внаслідок чого загинув французький військовий. Троє військових поранені.
