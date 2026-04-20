Ізраїльський військовий розбив статую Христа. ЦАХАЛ заявив, що розпочав розслідування

Армія оборони Ізраїлю розпочали розслідування інциденту із вандалізмом щодо розп’яття у Лівані, фото якого було оприлюднене в соціальних мережах.
Про це повідомляє CNN.
На фотографії, зробленій у ліванському селі Дебель, населеному переважно християнами, зображено ізраїльського солдата, який, ймовірно, б'є по голові Христа молотком чи сокирою.
“Ми, безумовно, засуджуємо цей ганебний вчинок, оскільки він ображає наші релігійні почуття та є нападом на наші священні переконання”, – заявив CNN заступник голови муніципалітету Дебель Марун Нассіф.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що ставиться до інциденту з “великою серйозністю”, а поведінка солдата “повністю не відповідає цінностям, яких очікують від її війська”. ЦАХАЛ також повідомив, що працює над тим, щоб допомогти громаді відновити статую на її місці.
Дебель – одне з 55 ліванських сіл у південній частині Лівану, які зараз окупована ізраїльськими військами. Воно розташоване приблизно за чотири милі на захід від Бінт-Джебейла, міста, яке Армія оборони Ізраїлю оточила, намагаючись знищити сили “Хезболли”.
Нагадаємо, між Ізраїлем та Ліваном тривають перемовини щодо припинення бойових дій.