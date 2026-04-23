Трамп: США повністю контролюють Ормузьку протоку

Іранська протока – повністю під контролем США.
Про це написав президент Дональд Трамп у своїй соцмережі.
«Ми повністю контролюємо Ормузьку протоку. Жоден судно не може увійти або вийти без дозволу ВМС США. Вона «запечатана» доти, доки Іран не зможе укласти угоду», - заявив Трамп.
Він зазначив, що «Ірану дуже важко зрозуміти, хто їхній лідер» і в країні триває «внутрішньополітична боротьба між «жорсткими» силами, які зазнають нищівних поразок на полі бою, та «поміркованими», які зовсім не помірковані».
В іншому дописі президент США заявив, що наказав американським ВМС знищувати всі судна, які будуть мінувати Ормузьку протоку.
«Жодних вагань бути не повинно. Крім того, наші тральщики прямо зараз очищають протоку», - додав Трамп.
- Віцеспікер парламенту Ірану Хамідреза Хаджі Бабаї того дня заявляв, що перші кошти від зборів зі суден, що проходять через Ормузьку протоку, надійшли на рахунок Центрального банку.
- До чинного припинення вогню Тегеран повідомляв, що дозволяв прохід лише суднам країн, які називав “дружніми”. Також велися переговори про стягнення зборів із суден, що проходять через протоку.
- Раніше очільник іранської переговорної делегації, спікер парламенту Мохаммед Галібаф заявив, що відкриття судноплавства в Ормузькій протоці є неможливим, поки Штати продовжують блокувати іранські порти.