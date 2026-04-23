400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Світ

Трамп: США повністю контролюють Ормузьку протоку

Президент розпорядився знищувати всі кораблі, які будуть встановлювати там міни.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Іранська протока – повністю під контролем США.

Про це написав президент Дональд Трамп у своїй соцмережі.

«Ми повністю контролюємо Ормузьку протоку. Жоден судно не може увійти або вийти без дозволу ВМС США. Вона «запечатана» доти, доки Іран не зможе укласти угоду», - заявив Трамп.

Він зазначив, що «Ірану дуже важко зрозуміти, хто їхній лідер» і в країні триває «внутрішньополітична боротьба між «жорсткими» силами, які зазнають нищівних поразок на полі бою, та «поміркованими», які зовсім не помірковані».

В іншому дописі президент США заявив, що наказав американським ВМС знищувати всі судна, які будуть мінувати Ормузьку протоку.

«Жодних вагань бути не повинно. Крім того, наші тральщики прямо зараз очищають протоку», - додав Трамп.

  • Віцеспікер парламенту Ірану Хамідреза Хаджі Бабаї того дня заявляв, що перші кошти від зборів зі суден, що проходять через Ормузьку протоку, надійшли на рахунок Центрального банку.
  • До чинного припинення вогню Тегеран повідомляв, що дозволяв прохід лише суднам країн, які називав “дружніми”. Також велися переговори про стягнення зборів із суден, що проходять через протоку.
  • Раніше очільник іранської переговорної делегації, спікер парламенту Мохаммед Галібаф заявив, що відкриття судноплавства в Ормузькій протоці є неможливим, поки Штати продовжують блокувати іранські порти.
Читайте також
