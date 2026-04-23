Трамп: США повністю контролюють Ормузьку протоку

Президент розпорядився знищувати всі кораблі, які будуть встановлювати там міни.

Іранська протока – повністю під контролем США.

Про це написав президент Дональд Трамп у своїй соцмережі.

«Ми повністю контролюємо Ормузьку протоку. Жоден судно не може увійти або вийти без дозволу ВМС США. Вона «запечатана» доти, доки Іран не зможе укласти угоду», - заявив Трамп.

Він зазначив, що «Ірану дуже важко зрозуміти, хто їхній лідер» і в країні триває «внутрішньополітична боротьба між «жорсткими» силами, які зазнають нищівних поразок на полі бою, та «поміркованими», які зовсім не помірковані».

В іншому дописі президент США заявив, що наказав американським ВМС знищувати всі судна, які будуть мінувати Ормузьку протоку.

«Жодних вагань бути не повинно. Крім того, наші тральщики прямо зараз очищають протоку», - додав Трамп.