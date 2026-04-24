ГоловнаСвіт

Підйом на Еверест опинився заблокований льодовиком на піку туристичного сезону

Обхідний шлях навколо 30-метрового шматка льоду поки не знайдено.

Альпіністи, які збиралися підкорити найвищу гору світу Еверест під час весняного сезону вдалої погоди, зіткнулися з проблемою льодовика, який фактично заблокував маршрут трохи нижче першого з трьох таборів на схилах.

Як пише BBC, 30-метрова брила льоду не дає можливості пройти відомим шляхом, а шерпам та так званим "льодовиковим докторам", які готують троси і драбини по маршруту, не вдалося знайти обхід. 

Туристам нічого не залишається, окрім як чекати у базовому таборі на момент, коли льодовик сам розколеться або підтане. Провідники сподіваються, що це станеться упродовж кількох днів або близько тижня.

Заблокований підйом на Джомолунгму може призвести до скупчення охочих піднятися на найвищу гору планети і створити "затори", які негативно впливають на і так крихку екологічну ситуацію.

Станом на зараз ліцензії на підйом отримали вже 367 людей, більшість з яких становлять громадяни Китаю. Ціни для іноземців у бюро туризму Непалу цьогоріч підвищили: підкорення гори обійдеться у 15 тисяч доларів США.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies