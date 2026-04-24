Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ГоловнаСвіт

Італія виступає проти участі Путіна в саміті "Групи двадцяти"

Джорджа Мелоні розкритикувала таку ініціативу Дональда Трампа.

глава уряду Італії Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з критикою ініціативи США запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі, передає «Європейська правда».

Мелоні підкреслила, що зараз зовсім невідповідний час для жестів доброї волі у бік Кремля, оскільки цивілізований світ має вимагати поступок від агресора, а не йти на компроміси першим.

Глава італійського уряду зауважила, що протягом останніх місяців США вже робили певні кроки назустріч Росії, проте жодної адекватної реакції у відповідь не було. За словами Мелоні, міжнародна спільнота повинна змінити тактику і почати висувати чіткі вимоги до Путіна. 

«Американці, особливо протягом останніх місяців, зробили, скажімо так, кілька кроків назустріч Росії, а з іншого боку ми не побачили стільки ж кроків у відповідь. Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх», - сказала глава італійського уряду.

  • Членство Росії у G8 призупинили у 2014 році.
  • А от виключення з G20 не було, хоча такі заклики лунали від України. Таку ж пропозицію висувала Польща.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що участь Путіна у саміті «G20 цього року була б «корисною».
