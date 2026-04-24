Італія виступає проти участі Путіна в саміті "Групи двадцяти"

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з критикою ініціативи США запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі, передає «Європейська правда».

Мелоні підкреслила, що зараз зовсім невідповідний час для жестів доброї волі у бік Кремля, оскільки цивілізований світ має вимагати поступок від агресора, а не йти на компроміси першим.

Глава італійського уряду зауважила, що протягом останніх місяців США вже робили певні кроки назустріч Росії, проте жодної адекватної реакції у відповідь не було. За словами Мелоні, міжнародна спільнота повинна змінити тактику і почати висувати чіткі вимоги до Путіна.

«Американці, особливо протягом останніх місяців, зробили, скажімо так, кілька кроків назустріч Росії, а з іншого боку ми не побачили стільки ж кроків у відповідь. Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх», - сказала глава італійського уряду.