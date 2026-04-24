СЗРУ: у Росії фіксують рекордний бюджетний дефіцит

За перші три місяці 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув 4,6 трлн рублів, що перевищило річний запланований показник у 3,8 трлн рублів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, така динаміка змушує російську владу терміново шукати додаткові джерела наповнення бюджету та переглядати низку фінансових і регуляторних рішень.

Одним із найбільш показових кроків стало відтермінування заборони на участь у букмекерських ставках для недієздатних осіб, неповнолітніх та боржників. У російському мінфіні пояснили, що впровадження цієї норми могло б призвести до втрати до 27 млрд рублів податкових надходжень і ще близько 14 млрд рублів цільових відрахувань на спорт.

Також Кремль ініціював опрацювання запровадження податку на надприбутки (windfall tax) за 2025 рік зі ставкою 20%. Для порівняння, аналогічний збір за попередні роки приніс до бюджету майже 319 млрд рублів.

Російська митна служба почала донарахування мит на товари з "недружніх країн", які надходять через держави Євразійського економічного союзу. Ставки коливаються від 15% до 50%, що, за оцінками, може призвести до подорожчання імпортних товарів на 15–30%.

Окремо запроваджується посилений фінансовий моніторинг. Новий закон передбачає автоматичний доступ податкових органів до даних центрального банку щодо фізичних осіб із нез’ясованими доходами від 2,4 млн рублів. Центробанк, у свою чергу, має відстежувати фінансові аномалії.

Серед інших ініціатив — запровадження ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів (поетапно до 22% до 2029 року), легалізація онлайн-казино з прогнозованими доходами до 100 млрд рублів щорічно, а також підвищення майнового податку для власників трьох і більше квартир.

У розвідці зазначають, що ці кроки свідчать про зростаючий фіскальний тиск та спроби російської влади компенсувати бюджетний дефіцит за рахунок бізнесу і населення.