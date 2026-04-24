Молдова скасовує режим надзвичайного стану в енергетиці

Наразі підстав для продовження режиму НС у країні більше немає.

Парламент Молдови ухвалив рішення про припинення дії режиму надзвичайного стану в енергетиці з 25 квітня 2026 року. За відповідне рішення проголосували 69 депутатів, ідеться у повідомленні на сайті Парламенту Молдови.

Прем’єр-міністр Молдови Олександр Мунтяну заявив, що запровадження режиму надзвичайного стану дозволило країні пройти найскладніший етап енергетичної кризи, однак нині підстав для його продовження більше немає.

За його словами, режим НС був введений на тлі двох ключових ризиків: загрози стабільності електроенергетичної системи через пошкодження лінії електропередачі Вулканешти–Ісакча, а також перебоїв на ринку нафтопродуктів, спричинених подіями на Близькому Сході.

Мунтяну підкреслив, що уряду вдалося забезпечити стабільне постачання електроенергії шляхом комерційних закупівель та уникнути дефіциту пального.

Водночас після завершення дії надзвичайного стану уряд продовжить управління ризиками в енергетиці в межах режиму підвищеної готовності.

"Уряд продовжить управляти ризиками через механізми режиму підвищеної готовності, які дозволяють оперативно реагувати, щоденно моніторити запаси та захищати споживачів доти, доки зберігається регіональна нестабільність. Важливо зберігати пильність", — зазначив прем’єр.