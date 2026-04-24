Естонська розвідка не бачить загрози нападу Росії на країни Балтії

Естонська розвідка наразі не бачить ознак того, що Росія готує відкриття нового фронту проти країн Балтії.

Про це заявив очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

За його словами, оцінка загрози агресії є складним процесом, що враховує стан армії, політичні наміри уряду та міжнародну ситуацію, і на сьогодні даних про підготовку нападу РФ на НАТО немає.

Полковник зазначив, що Росія досі не досягла більшості своїх стратегічних цілей в Україні, а ті успіхи, які є, відбулися зі значним запізненням від початкового графіка. Для підтримки нинішнього темпу наступів Кремлю потрібна мобілізація, бо ресурсів, залучених через контракти та вербування у кримінальних колах, уже недостатньо.

Водночас Ківісельг підкреслив, що навіть у разі проведення нової хвилі мобілізації, ці сили, найімовірніше, спрямують саме на фронт в Україні.

Попри це естонська розвідка застерігає від надмірного спокою, оскільки російське керівництво часто ухвалює ірраціональні рішення. Логічно відкриття другого фронту було б для РФ стратегічною помилкою, проте Москва вже неодноразово демонструвала здатність до фатальних прорахунків. Саме тому естонські Сили оборони продовжують щоденний моніторинг ситуації, щоб вчасно виявити будь-які зміни в намірах росіян.