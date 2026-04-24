Bloomberg: танкери “тіньового флоту” РФ змінюють маршрути через контроль Швеції

Маршрут для екпорту російської нафти у Балтійському морі залишається ключовим для РФ.

Танкери російського флоту почали змінювати маршрути у Балтійському морі після того, як Швеція посилила перевірки документів та огляд суден, пише Bloomberg із посиланням на дані відстеження судноплавства.

З 7 квітня 13 із 22 підсанкційних російських танкерів, що рухалися у напрямку шведських вод, обрали альтернативний маршрут південніше данського острова Борнгольм. Раніше ці судна переважно проходили північним шляхом, ближче до узбережжя Швеції.

Аналітики зазначають, що зміна маршруту свідчить про намагання суден уникнути посилених перевірок і контролю, запроваджених шведською владою.

Йдеться про танкери, які часто пов’язують із російським "тіньовим флотом" — суднами, що транспортують нафту в обхід санкцій. Вони нерідко мають непрозору реєстрацію, мінімальне страхове покриття та технічні ризики через незадовільний стан.

Подібні зміни маршрутів фіксуються і в інших регіонах. Наприкінці березня частина таких суден почала уникати Ла-Маншу після заяв Великої Британії про можливі заходи щодо їх конфіскації. У деяких випадках танкери обирають довші маршрути навколо Британських островів.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 22 квітня заявив, що регулярні перевірки суден, які можуть бути пов’язані з "тіньовим флотом", сприяють захисту шведських вод і ускладнюють їхню діяльність.

"Обмеження доходів Росії від експорту енергоносіїв — найефективніший спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", — наголосив він.

Водночас Данія, попри посилення контролю за транзитними суднами, не проводить їх зупинку чи огляд під час проходження проток. Копенгаген пояснює це нормами міжнародного морського права, які гарантують свободу судноплавства через данські води.

Балтійський маршрут залишається ключовим для експорту російської нафти з портів РФ, а тому будь-які зміни в логістиці мають значний вплив на схеми постачання енергоресурсів.